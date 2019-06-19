بالفيديو.. رجل يقود دبابة منتصف الشارع في حالة سكر ويرعب السكان

وارسو(صدى):

تهور مواطن بولندي تحت تأثير الكحل وأقدم على قيادى دبابة في مدينته مما أثار الفوضى بهذا التصرف الغربيب.

وتداول النشطاء فيديو يظهر فيه الرجل وهو يقود دبابة ” تي-55 ” سوفيتية قديمة برعونة في شوارع مدينة ” باهنتشنو ” البولندية.

وأثار الرجل رعب السكان والمارة في الشوارع، حتى إنه اصطحب بعض الركاب معه على متن الدبابة.

وفي هذا الصدد أوضحت الشرطة المحلية أنها تلقت بلاغاً بشأن تواجد دبابة تجوب شوارع المدينة، فسارعت دورياتها لإيقاف الآلية.

وتبين أن الدبابة يقودها رجل يبلغ 49 عاماً كان في حالة سكر، ولم يكن يملك رخصة لقيادة هذا النوع من الآليات، لكنه يتقن قيادتها؛ لكونه كان ضابطاً سابقاً في الجيش في ألوية المدرعات.