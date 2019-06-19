انتشار وباء ” أيدي الآيفون ” وتحذيرات من الهواتف الذكية

أميرة خالد(صدى):

انتشر وباء يُطلق عليه ” أيدي الآيفون ” ، إذ تزايد عدد المرضى المصابين بالتهاب الأوتار بسبب طول فترة استخدام الهواتف الذكية.

وكشفت تقارير طبية، أن تبديل الكتابة على الشاشات باستخدام اللمس بدلا من الأقلام تسبب في إصابة إبهام اليد الذي أصبح لا يستخدم بشكل كاف، وهو ما يؤدي إلى ضمور أعصابه.

وعلق البروفيسور راكيل كانتيرو من جامعة ملقة، على الأمر، بالقول: ضمور الإبهام أصبح شائعا بسبب ممارستنا اليومية. الهاتف يلهب الأوتار ويؤدي إلى عجز الإبهام.

كما أوضح أن كتابة الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتنزيل التطبيقات تسبب التهابا حادا للأنسجة الرخوة في مفاصل الأصابع المعروفة باسم الغشاء الزلالي، ما ينتج عنه إصابة الغشاء المفصلي ويؤدي في النهاية إلى تعطل الإبهام تماما.