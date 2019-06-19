بالفيديو.. هكر يبتز لولوة الملا لطلب المال

خالد الظفيري(صدى):

عبرت الفنانة الكويتية لولوة الملا ، عن غضبها في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف فيه أن حسابها الشخصي على سناب شات قد هكر، ومن قام بتهكيره هو شخص قليل أدب، دخل على حسابها وأخذ بعض الأشياء الخاصة بها، ليبتزها ويطلب منها المال مقابل الكف عن نشرها.

وقالت لولوة في الفيديو ، ” السلام عليكم، يا جماعة يعطيكم العافية مثل ما انتم تدرون حسابي مال السناب متهكر، واللي مهكر حسابي واحد قليل أدب ما عرف التربية من أساسها ” .

وتابعت، داش على المومري عندي بالسناب، وعندي أشياء خاصة فيني أن كبنت، طبعاً التهديدات لأنه حاول يبتزني بفلوس .

وأضافت ، أقوله أعلى ما في خيلك اركبه، ما تخرعني ولا تهددني، حلو، مو أشكالك اللي يهددوني أنا ويمشوني على كيفهم، مو انت، اللي حاول يرد الحساب الله يعطيك العافية .