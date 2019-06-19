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أتربة مثارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

أتربة مثارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
علي القحطاني(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من أتربة مثارة على المنطقة الشرقية والأماكن المحيطة بها.

وأكدت ” الأرصاد ” في بيان لها، أن الحالة تتمثل في أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت أنها تتضمن كل من ” الأحساء، الجبيل، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، رأس تنورة، وقرية العليا ” ، وتستمر حتى الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5557 ] نشر منذ 8 دقائق

حنا الخبر علي خفيف

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