محمد رمضان يظهر ” عاريا ” ويخالف قرارات الإعلام المصري

القاهرة(صدى):

خالف الفنان المصري محمد رمضان قرارات المجلس الأعلى للإعلام في مصر، والتي تنص لائحته على عدم ظهور أي ممثل ” عاريا ” في أعماله الفنية.

وظهر في فيديو كليب أغنيته الجديدة ” بابا ” ، وهو يرتدي ملابس أحد المقاتلين، حيث جلس على مقعد يشبه المقعد الذي تنافس عليه أبطال مسلسل صراع العروش، Game of Thrones.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدى فيها محمد رمضان، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذ ظهر في أحد مشاهد مسلسله ” زلزال ” ، الذي عرض في رمضان الماضي، ” عاريا ” ، في مشهد له مع الفنانة المصرية نسرين أمين.