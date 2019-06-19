عادل الجبير: الجهات القضائية بالمملكة هي الوحيدة المختصة بنظر قضية ” خاشقجي “

علي القحطاني(صدى):

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وقال ” الجبير ” في تصريحات له : ” لا جديد، المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام ” .

وأضاف : ” يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته، المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية ” .

وتابع : ” قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية ” .

وشدد على أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، متابعًا : ” نرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان ” .

وأكد بأن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.