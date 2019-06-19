المرور: احتياطات لازمة عند القيادة في وهج الشمس

علي القحطاني(صدى):

أكد المرور، اليوم الأربعاء، على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة في وهج الشمس لتجنب تأثيرها على رؤية قائد المركبة للطريق.

وأوضح المرور الاحتياطات اللازمة عند القيادة باتجاه وهج الشمس، ومنها: ” تأكد من نظافة الزجاج الأمامي وخلو الطريق من المشاة وأن مساحات الزجاج تعمل جيدًا.

كما يجب ارتداء النظارات الشمسية إن وجدت وذلك حفاظًا على سلامة السائق وسلامة الآخرين.

ويأتي ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق حيث توقعت الهيئة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.