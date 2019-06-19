وفاة عريس بعد ساعات قليلة من زفافه
خطط المريض نيك غلوفر البالغ من العمر 51 عاما، لإقامة حفل زفافه في شهر يونيو الجاري، لكن خططه تغيرت بعد أن دخل المستشفى بمدينة ويغان التابعة لمقاطعة مانشستر الكبرى البريطانية في 27 أبريل الماضي، وأخبره الأطباء أنه مصاب بسرطان البنكرياس.
وحث الأطباء وكادر المستشفى غلوفر على إقامة حفل الزفاف بأقرب فرصة لأن حالته الصحية تتدهور بسرعة ملحوظة، حيث وافق غلوفر على إقامة مراسم الزواج في كنيسة المستشفى، بعد يوم واحد من نصيحة الأطباء له.
وحضر العرس مجموعة من الأقارب والأصدقاء بالإضافة لطاقم معالجيه من أطباء وممرضات، ولم يسعف غلوفر للاستمتاع ولو بأيام معدودة من عقد قرانه، إذ توفي الرجل بعد ساعات قليلة من الزفاف.
عوافي[ عدد التعليقات: 2407 ] نشر منذ 16 ساعة
دنيا حظوظ …
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5564 ] نشر منذ 15 ساعة
حقق امنيتة و تزوج قبل وفاتة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75837 ] نشر منذ 14 ساعة
سبحان الله ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41288 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يكفينا الشر
حسين[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس باي أرض تموت
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6725 ] نشر منذ 13 دقيقة
البقاء لله