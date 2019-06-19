بالفيديو.. لاعبان تنس يتحولان للعب كرة القدم في مباراة بينهما

ماجد محمد(صدى):

تحول اللاعبان الفرنسيان، جو ويلفريد تسونغا، وبينوا بير، خلال لقائهما أمس الثلاثاء ضمن الدور الأول لبطولة هاله الألمانية لكرة المضرب، إلى لعب كرة القدم في مشاهد طريفة.

وفي التفاصيل، فإن أثناء قيام بير بالإرسال في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، سقط المضرب من يده بعد أن أرسل الكرة باتجاه تسونغا الذي رد الكرة بمضربه إلى نصف الملعب المخصص لخصمه.

وبسبب ابتعاد المضرب عن بير واستسلامه لخسارة النقطة رد الكرة بقدمه باتجاه تسونغا الذي استغنى عن مضربه وبدأ بتداول الكرة مع خصمه بالقدمين في لقطة جميلة وسط تفاعل وتشجيع كبير من الجمهور.