لبنان تطيح بأخطر مهربي حبوب الكبتاجون إلى المملكة ودول الخليج

عادل الحربي(صدى):

أطاحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان ، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمملكة ، بأحد أخطر مهربي حبوب ” الكبتاجون ” إلى المملكة ودول الخليج، والذي يستخدم اسم ” رودي نجار ” ، وذلك بعد ملاحقة استمرت عامًا كاملاً.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في لبنان من كشف هوية أحد أبرز المتورطين في هذه العمليات، والذي يعمل منذ حوالي ست سنوات في مجال تهريب الكبتاجون إلى الدول العربية بطريقة احترافية، مستخدما اسم ” رودي نجار ” ، وهواتف خلوية مختلفة ومنازل متعددة في كل عملية تهريب يقوم بتنفيذها.

وأشارت إلى أنه نتيجة للمتابعة وعمليات الرصد والتعقّب التي استمرت حوالي سنة، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع من توقيفه في محلة كسارة – زحلة اللبنانية ، وتبين أنه شاب لبناني من مواليد عام 1988.

ولفت إلى أنه خلال التحقيقات اعترف بتنفيذ ١٢ عملية تهريب بأساليب مختلفة إلى المملكة ومصر وقطر واليمن والإمارات والسودان، ضُبط معظمها في حينه، وقدّر مجموعها بحوالي عشرين مليون حبة كبتاجون.

وبينت المديرية أنه تم توقيف باقي أفراد الشبكة الذين يحملون جنسيات لبنانية وسورية، وأعمارهم متفاوتة بين الثلاثينيات والخمسينيات، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل شبكة لتهريب الكبتاجون، كما تم توقيف سائق الشاحنة الذي كان يعمل على نقل الأدوات التي كانت تُخبأ الحبوب في داخلها من البقاع إلى بيروت.