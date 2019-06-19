أدلة جديدة تدين إيران في هجوم خليج عمان

طهران(صدى):

كشف الكوماندر شون كيدو، بالبحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فيديو لشظايا لغم لاصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان، الأسبوع الماضي؛ لافتًا إلى أنه يحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية.

وأكد شون كيدو، أن تحقيقا مشتركا يجرى مع شركائنا الإقليميين بشأن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، كما تمكن فريق التحقيق في الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في خليج عمان، من جمع بصمات لأصابع واليد من على هيكل الناقلة، تسمح ببناء قضية جنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.

وأضاف الضابط في القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية، قائلا: ” جمعنا معلومات بيومترية حتى هذه اللحظة، يمكن استخدامها لبناء قضية جنائية لمحاسبة الأفراد المسؤولين عن الهجوم ” .