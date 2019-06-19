شركة الأطعمة والترفيه تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة وبالتعاون مع إدارة التوظيف، والتوجيه المهني في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن توفر وظائف شاغرة للرجال.

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل تحت مسمى وظيفي طاقم خدمة، وهذه الوظائف موجهة لحملة الشهادة الثانوية العامة، وما فوق، مشترطة أن يكون المتقدمين من حملة الجنسية العربية السعودية، وحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما فوق، وألا تتجاوز أعمار المتقدمين عن 30 عام.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم ابتداءً من يوم الاثنين القادم بعون الله تعالى، والموافق لتاريخ 24/6/2019 ميلادي من الساعة 12 مساءً، إلى الساعة 2 ظهراً؛ بينما التقديم من خلال زيارة مبنى الشركة في الفترة المذكورة أعلاه، وللتعرف على العنوان على الرابط التالي:هنا