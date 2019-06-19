فيديو مروع لسحل سيدة إيرانية في الشارع بسبب الحجاب

طهران(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول ، غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتعرض امرأة إيرانية للضرب والسحل وسط الشارع، بسبب عدم ارتداء الحجاب.

وأظهر الفيديو المرأة وسط شارع مكتظ بالناس في مدينة رشت الإيرانية ، وأخذ حشد من الرجال يصرخون من حولها لادائها حركات راقصة بدون حجاب ثم تقدم أحدثهم صوبها، وأوقعها أرضا.

ولم يبادر أي من المارة في الشارع إلى مساعدة المرأة التي جرى ضربها وسحلها على الأرض، بل أخذ المتابعون منتشين ويضحكون على ما يقع.

وبموجب القوانين التي جرى اعتمادها في إيران منذ تولي نظام الملالي للحكم في 1979، يتوجب على كل فتاة تجاوزت 13 عاما أن ترتدي حجابا وملابس طويلة تغطي أغلب الجسد.