بعد توجيه خادم الحرمين.. صيانة الكعبة بأحدث التقنيات والمواصفات العالمية 

نايف السالم(صدى):

بدأت الأعمال الميدانية للصيانة الدورية التي وجه خادم الحرمين الشريفين بها للكعبة المشرفة على مدار الساعة.

واستخدمت لصيانة الكعبة أحدث التقنيات، بحسب أفضل المواصفات العالمية والخبرات، حيث يتواصل العمل على مدار الساعة، مع الحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار الذين يؤدون مناسكهم بيسر وسهولة.

هذا وقد وضعت حواجز على جنبات الكعبة لحماية المعتمرين أثناء المطاف، حيث نفذ العمالة أعمال النظافة والصيانة لأجزاء كبيرة من سطح الكعبة وجوانبها.

وتعد زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التفقدية أخيراً الأثر البالغ والانطلاقة الكبرى في استكمال مشاريع الحرمين الشريفين، والتوجيه بسرعة الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.