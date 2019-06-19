طرق تغنيك عن ” مكيف السيارة ” بالصيف

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تبدأ الأعطال تصيب المكيف الخاص بالسيارة في فصل الصيف لكثرة الاستخدام، وتخرج بعض أجزاء منظومة التبريد بالكامل عن العمل، ذلك فضلًا عن آلاف السيارات القديمة التي تفتقر لنظم تبريد المقصورات.

وهناك بعض البدائل البسيطة التي تغنيك عن المكيف وتتمثل في: تناول الماء البارد أو مشروبا باردا كالقهوة المثلجة أو الشاي المثلج، وضع قطع ثلج خلف رقبتك، فضلاً عن تعليق قطعة قماش بفتحة الهواء الموجودة بـ (منتصف السيارة).

ضع قطعة من الثلج جانب الفتحات السفلية للمكيف، وقم باختيار الملابس الواسعة المصنوعة من القطن أو الكتان، بالإضافة إلى قيادة السيارة حافيًا، وارفع شعرك عن رقبتك، افتح زجاج نافذتين من نوافذ السيارة للسماح بمرور الهواء.

احرص على تظليل نوافذ السيارة والزجاج الأمامي، واترك نوافذ السيارة مفتوحة بمقدار ضئيل بعد إيقافها، أوقف سيارتك في الظل، تجنب القيادة في الزحام، واختر طرقًا مظلُلة لتحركاتك اليومية.