بالفيديو.. بعد اتهامها لنيمار بالاغتصاب.. فتاة باريس تخضع لجلسة استماع

ماجد محمد(صدى):

خضعت عارضة الأزياء ناجيلا ترينداد، التي تتهم نيمار نجم سان جيرمان الفرنسي باغتصابها في باريس، لجلسة استماع بشرطة مدينة ” ساو باولو ” البرازيلية.

وعن التفاصيل، طلبت الشرطة من الفتاة هاتفها المحمول، لكن الشابة قالت إنها أضاعته بعد جلسة الاستماع الأولى لها في 7 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن الهاتف بقي في سيارة محاميها السابق أو في المنزل الذي ذهبت إليه بعدما غادرت مركز الشرطة.

وكانت ” ناجيلبا ” قد كشفت الأسبوع الماضي عن تعرضها لسرقة جهاز لوحي إلكتروني، والذي يحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الذي تقول إنه يوفر أدلة على تعرضها للاغتصاب من قبل نيمار.

ونفى ” نيمار ” التهمة الموجهة إليه، مبينًا أن الأمر يتعلق بعلاقة جنسية بالتراضي مع الفتاة التي تعرف عليها في شبكات التواصل الاجتماعي.