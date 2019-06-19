شيماء سيف تكشف حقيقة إصابتها بسرطان الثدي

القاهرة(صدى):

أثار برمو حلقة الفنانة شيماء سيف ببرنامج ” توأم روحي ” ، والمقرر عرضها الجمعة القادمة ، ضجة واسعة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وخلال برومو الحلقة وجه نيشان مقدم البرنامج سؤالًا لشيماء سيف حول إصابتها بالسرطان، لترد أنها ظلت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو ظنًا منهم أنها أصيبت بالمرض الخبيث، ودعوا لها بالشفاء العاجل، وأثار جدلًا بين جمهورها، وهو ما اضطرها للخروج والرد وكشف حقيقة ذلك.

وقالت شيماء سيف عبر خاصية ” ستوري “ بموقع تبادل الصور ” إنستجرام “ : ” بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض غير صحيح “.

وأضافت الفنانة الكوميدية: ” أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، وأتمنى يكون بدون قصد “.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة بعد غد الجمعة، عبر قناة ” بين دراما “ ، وسوف تظهر شيماء في الحلقة رفقة زوجها محمد كارتر.