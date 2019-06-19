فيديو طريف لطفل ” بلقيس ” أثناء مقاطعته تسجيل لها

فهمي محمد(صدى):

أثارت الفنانة اليمنية بلقيس ضجة على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بفيديو جديد لها حقق أكثر من 195 الف مشاهدة في ساعات قليلة .

وكان من المفترض أن يتضمن الفيديو بعض النصائح التي توجهها ” بلقيس ” لمتابعيها الذين يعانون من الأرق بعدما كشفت عن دواء ساعدها على ذلك .

وأثناء حديثها فاجأ طفل بلقيس الجمهور بصوت لعبه في علبة دواء لتلتفت إليه النجمة اليمنية ضاحكة بسبب صوته الذي يبدو انه لم يزعجها أكثرما لفت انتباه الجميع .

الجدير بالذكر أن الفنانة بلقيس أحيت مؤخراً حفل غنائي بالمملكة أثناء فاعليات ” عيد جازان ” ،ونالت إعجاب الجمهور بإطلالتها وآدائها الرائعين .