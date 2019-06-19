” فلكية جدة ” تكشف حقيقة اصطدام الكويكب 2006 QV89 بالأرض

جدة(صدى):

نفى رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، اليوم الأربعاء، اصطدام الكويكب 2006 QV89 بالكرة الأرضية في التاسع من سبتمبر المقبل؛ لافتًا إلى أنه يجب التأكيد على أنه لا توجد بيانات علمية تشير إلى أن ذلك الكويكب سيصطدم بالأرض في التاريخ المذكور.

وأكد أبو زاهرة، أنه لا يشكل خطر اصطدام بكوكبنا مطلقًا؛ حيث لم يتم رفع مستوى خطر هذا الكويكب لا في مقياس (تورينو) أو مقياس (بالميرو)؛ فكل شيء طبيعي؛ حيث يصنف الكويكب 2006 QV89 البالغ قُطره 30 مترًا حاليًا، بأنه لا يمثل “خطرًا”.

وأشار إلى أن الحسابات التي أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ” ناسا ” منذ مطلع شهر يونيو 2019، توضح أن الكويكب 2006 QV89 سيعبر قرب الأرض من مسافة 7.500.000 كيلومتر (“+”) أو (“- “) 10 مليون كيلومتر.

وأضاف: ” حتى اليوم لا توجد تهديدات حقيقية معروفة، باستثناء النيازك التي تتساقط بشكل مستمر وهي غير ضارة، إلى جانب احتراق الكويكبات الصغيرة بين الفينة والأخرى أعلى الغلاف الجوي ” .