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بسبب ميجان.. سجن مراهق نشر صورة للأمير هاري ووصفه بالخائن

بسبب ميجان.. سجن مراهق نشر صورة للأمير هاري ووصفه بالخائن
لندن (صدى):

تعرض مٌراهق بريطاني مؤيد للنازية الجديدة ، يٌدعى ” ميخال شيفغوك ، 19 عاماً ” ، للسجن 4 سنوات ، لوصفه للأمير هاري بالخائن لعرقه عقب زواجه من الممثلة الأمريكية ميجان ميركل وقوله إنه يجب إطلاق النار عليه.

وكان نشر ميخال ، دعاية لليمين المتطرف على الإنترنت شملت صورة للأمير هاري دوق ساسكس مع بندقية مصوبة نحو رأسه وتعليق كتب فيه “ أراك لاحقا يا خائن العرق ” ، وذلك بعد أشهر من زواجه بميغان وهي ابنة سيدة أميركية من أصل أفريقي ووالدها أبيض.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 75803 ] نشر منذ 1 ساعة

ميجان صارت على ام قبعه وولدها واسرتها عموماً ، مصيبة المصايب ,,

,, ياترى ايش آخرتها يا ام القبابيع المزركشه …………………؟

[ عدد التعليقات: 5941 ] نشر منذ 57 دقيقة

ياأخوي أبو محمد ميغان :-عروقها صارت فالماء،فهي والدة ولى العرش المحتمل مستقبلا..

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