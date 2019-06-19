بسبب ميجان.. سجن مراهق نشر صورة للأمير هاري ووصفه بالخائن
تعرض مٌراهق بريطاني مؤيد للنازية الجديدة ، يٌدعى ” ميخال شيفغوك ، 19 عاماً ” ، للسجن 4 سنوات ، لوصفه للأمير هاري بالخائن لعرقه عقب زواجه من الممثلة الأمريكية ميجان ميركل وقوله إنه يجب إطلاق النار عليه.
وكان نشر ميخال ، دعاية لليمين المتطرف على الإنترنت شملت صورة للأمير هاري دوق ساسكس مع بندقية مصوبة نحو رأسه وتعليق كتب فيه “ أراك لاحقا يا خائن العرق ” ، وذلك بعد أشهر من زواجه بميغان وهي ابنة سيدة أميركية من أصل أفريقي ووالدها أبيض.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75803 ] نشر منذ 1 ساعة
ميجان صارت على ام قبعه وولدها واسرتها عموماً ، مصيبة المصايب ,,
,, ياترى ايش آخرتها يا ام القبابيع المزركشه …………………؟
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5941 ] نشر منذ 57 دقيقة
ياأخوي أبو محمد ميغان :-عروقها صارت فالماء،فهي والدة ولى العرش المحتمل مستقبلا..