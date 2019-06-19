” إكسير ” يحارب الشيخوخة من الرمان والتوت البري

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهرت تجارب سريرية جديدة أن سر عكس عملية الشيخوخة اكسير الحياة ” ، يكمن داخل فاكهتي ” الرمان والتوت البري ” .

واعتمدت الدراسة الجديدة على مجموعة من التجارب الإكلينيكية تشكيل مركب أثناء عملية هضم هاتين الفاكهتين، والذي يزيد من عمر ” الديدان والفئران ” .

ومن جانبه، قال مؤلف الدراسة البروفيسور يوهان أويرن، أن هذه التجارب السريرية تبلور كيف يمكن أن يكون لهذا المركب ” يو أي” تأثير على صحة الإنسان.

وعن “ اليو أي ” ، فهو مستقلب طبيعي مشتق من نباتات ثبت أنها تعزز صحة العضلات في الحيوانات الهرمة.

وتم تطبيق هذه التجربة على 60 شخصاً من كبار السن، تم إعطاؤهم جرعة واحدة أو عدة جرعات من هذا المركب على مدى 4 أسابيع، ووجدوا أنها تحفز إنتاج المزيد من الخلايا العضلية، بنفس طريقة بناء العضلات بممارسة التمارين الرياضية.