انتشار أنباء عن زواج ريم عبدالله

الرياض(صدى):

كشف محبو الفنانة ريم عبدالله، عن نبأ زواجها أمس الثلاثاء؛ بينما لم تخرج تصريحات رسمية منها حول ذلك.

وعرفت ريم عبدالله أثناء ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006، كما واصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسلاً.

ويعد لريم عبدالله مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم ” وجدة ” في عام 2012، كما أدت دورًا رئيسيًا في مسلسل ” العاصوف ” .