تمارين رياضية تساعدك في التخلص من الإمساك

أميرة خالد(صدى):

كشف تقرير، عن مجموعة من التمارين المختلفة التي تساعد في التخلص من الإمساك، ومنها تمارين الكارديو والتي تزيد من معدل ضربات القلب والتنفس، وتحفز العضلات والأعصاب في الجسم على أداء وظيفتها بكفاءة أكبر، مثل الركض أو المشي.

ويجب ممارستها من 10 إلى 15 دقائق يوميًا، حيث تساعدك ذلك على التخلص من الضغوط النفسية، التي تهددك بمتلازمة القولون العصبي، أحد أسباب الإصابة بالإمساك؛ فضلًا عن تمارين اليوجا التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع إلى مستواه الطبيعي.

وتعمل أيضًا على زيادة تدفق الدم في الجهاز الهضمي، مما يسهل من حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، وذلك عند ممارستها بالطرق التالية: وضع الركبتين واليدين على الأرض وتجويف المعصمين أسفل الكتفين مباشرة.

وبعدها، شفط عضلات البطن مع الانحناء للخلف، لدفع العمود الفقري نحو سقف الحجرة لمدة تترواح من 10 الى 30 ثانية، مع الحرص على الميل بالرأس جهة الصدر، ثم الاستلقاء على الظهر ورفع الساق الأيمن نحو الجسم، وثني الركبة باستخدام الذراعين.

وعقب ذلك، يتم سحب الساق الأيمن الى الجانب الأيمن من الجسم لمدة من تتراوح 10 إلى 30 ثانية، مع تكرار هذا التمرين باستخدام الساق الأخرى؛ بينما في حالة ضعف عضلات الحوض، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالإمساك، ما يدفعك للممارسة ببعض التمارين لتقويتها، والوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، ومن بينها:

قم باتخاذ وضع القرفصاء، مع الحفاظ على الكاحل والركبة في وضع رأسي، مع تكرار هذه الحركة لنحو 10 مرات؛ ثم حافظ على الجزء العلوي من الجسم مستقيمًا مع استرخاء الكتفين والنظر إلى الأمام، مع خفض الفخذين حتى تنحني الركبتان بزاوية 90 درجة تقريبًا.

يأتي ذلك مع التأكد من أن الركبة الأمامية أعلى من الكاحل ولم يتم دفعها للخارج والأخرى لا تلمس الأرض، مع الحرص على تكرار هذا التمرين لنحو 5 مرات.