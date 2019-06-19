رجل في دعوى تطليق: ” زوجتي مدمنة مشروبات غازية “

القاهرة(صدى):

شهدت احدى محاكم الأسرة بالقاهرة قضية غريبة من نوعها لزوج رفع دعوى لتطليق زوجته بسبب إدمانها “المشروبات الغازية ” ,

وأكد الزوج “تاجر فاكهة ” في دعواه أن زوجته إعتادت شرب المياه الغازية بطريقة مفرطة حتى أنها سببت لها تأخير الإنجاب ، إذ أكد الطبيب ضرورة إلتزامها بمأكولات ومشروبات صحية .

وقال الزوج انها لم تستجب لأوامر الطبيب رافضة أي محاولات لإصلاح مشاكلها الصحية من أجل الإنجاب.

وأضاف أنه تفاجأ برغبتها في زواجه من أخرى ، قائلاً : بترفع صوتها عليّ، وبتقولي مش هينفع اجبلك عيال شوف غيري بس خليني على ذمتك .

واختتم في دعواه ، أنه علم من شقيقتها الصغرى أنها ترفض الإنجاب ، مضيفاً ” مش قادرة تتخلي عن مشروبها المفضل لكنها قادرة علي ترك زوجها وأمنيته الوحيدة في الحياة ” ، لينتظر بت القضاء في أمرها .