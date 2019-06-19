بالصور.. رحلة غوص لـ 45 سعوديا للوصول لسفينة بريطانية غارقة ببحر شرم ينبع

نايف السالم(صدى):

وثقت بعض الصور رحلة غوص قام بها 45 سعوديآ في أعماق بحر ” شرم ينبع ” شمال غرب المملكة، وذلك للوصول إلى سفينة الشحن البريطانية الغارقة ” ايونا ” .

وفي هذا السياق، قال الكابتن سلطان الثبيتي، مدير مركز الغوص السعودي والمشرف على فعالية الغوص ” للعربية نت ” : ” رحلة الغوص جمعت الغواصين من مختلف مناطق المملكة، إلى منطقة سفينة الشحن البريطانية الغارقة ” .

وتابع: ” تم قصف السفينة عام ١٩١٥ ومع مرور الزمن نمت الشعاب المرجانية على جدران وأروقة السفينة، ووجدت الكائنات البحرية مسكناً لها حتى أصبحت المنطقة من أجمل مناطق الغوص لما تحويه من مختلف أنواع الكائنات البحرية ” .

وعن توقيت الرحلة، أوضح ” الثبيتي ” أن الرحلة انطلقت الساعة السابعة صباحاً، ونزل الغواصون إلى الماء بعد تعريفهم بالمنطقة لقرابة الساعة، وكانت العودة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وفيما يتعلق بشروط الغوص، قال الثبيتي: ” يجب أن يكون الشخص حاصلا على تدريب متخصص على يد أحد المدربين المعتمدين لدى منظمات الغوص العالمية، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات ومعدات الغوص من لباس الغوص الخاص والنظارة والقصبة والزعانف وسترة الغوص وأسطوانة الغوص ومنظم التنفس ” .

يذكر أن رحلة الغوص جاءت ضمن فعاليات مهرجان الغوص السياحي بينبع، حيث نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع.