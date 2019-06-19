رصد ذوبان الجليد بكلاب تمشي على الماء

كوبنهاغن(صدى):

وثق أحد علماء الأرصاد الجوية الدنماركية صورة تدل على التغير المناخي بذوبان الجليد في جزيرة غرينلاند المتجمدة؛ حيث ظهرت كلاب تجر مزلجة جليدية لكن ليس على الجليد.

وظهرت تغوص أرجلها في المياه في مضيق بريدنينغ شمال غرب جزيرة غرينلاند المتجمدة، أو التي كانت كذلك قبل أيام؛ بينما الفريق العلمي التابع للمعهد الدنماركي للقياس، كان يراقب الجليد البحري وأحوال المحيط في المنطقة، قبل أن يشهد تأثير الحرارة على الجليد.

ويستمر موسم ذوبان الجليد في غرينلاند من يونيو إلى أغسطس، لكن المعهد قال إن ذوبان الجليد بدأ هذا العام في 30 أبريل، وهو ثاني أبكر وقت على الإطلاق منذ عام 1980؛ فيما الخبراء يزعمون أنه من السابق لأوانه الإشارة إلى أن الصورة التي التقطت في ذلك اليوم الاستثنائي تعود إلى تغير المناخ.