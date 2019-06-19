” الصندوق العقاري ” يكشف موعد العمل بتعديلات آلية الدعم الجديدة

عادل الحربي(صدى):

أشار مصدر مسؤول بصندوق التنمية العقارية، إلى أنه سيتم بدء العمل بتعديلات آلية الدعم الجديدة بداية من الشهر المقبل.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن العمل باعتماد تحسين آلية الدعم لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألفا وتعويض المستفيدين بأثر رجعي سيبدأ في أواخر الشهر الجاري أو بداية يوليو المقبل.

يذكر أن الصندوق العقاري اعتمد تعديلا على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلا من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35% حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية.