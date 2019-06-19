بي إن سبورت تسرح مئات الموظفين بعد فشلها إداريا

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن قيام مجموعة ” بي إن سبورت ” القطرية بفصل أكثر من 300 موظف لديها يمثلون 18% من القوى العاملة بعد فشلها إدارياً في أعقاب تراجع الإيرادات وتغريمها 24 مليون يورو بعد رفض دعواها ضد عربسات .

وكانت الشركة قد قالت في بيان لها أنها اتخذت بعض ” القرارات الصعبة لتصحيح حجم أعمالها ” ، في أعقاب إتهامها للمملكة بعممليات قرصنة مزعومة ، دون أن تكشف عن تلك الإجراءات .

كما قرر القضاء الفرنسي رفض دعوى ” بي إن سبورت ” على ” عرب سات ” ” منظمة الإتصالات الفضائية العربية ” بزعم قيامها بعمليات قرصنة ضدها .

وأكد خبراء قانون دوليون ان حكم المحكمة الفرنسية واضح نظراً لتفنيد الدلائل الوهمية ، خاصة ً بعد أن أكدت ” عربسات ” بشكل قاطع عدم إمكانية ذلك فنياً .