بي إن سبورت تسرح مئات الموظفين بعد فشلها إداريا
كشفت مصادر مطلعة عن قيام مجموعة ” بي إن سبورت ” القطرية بفصل أكثر من 300 موظف لديها يمثلون 18% من القوى العاملة بعد فشلها إدارياً في أعقاب تراجع الإيرادات وتغريمها 24 مليون يورو بعد رفض دعواها ضد عربسات .
وكانت الشركة قد قالت في بيان لها أنها اتخذت بعض ” القرارات الصعبة لتصحيح حجم أعمالها ” ، في أعقاب إتهامها للمملكة بعممليات قرصنة مزعومة ، دون أن تكشف عن تلك الإجراءات .
كما قرر القضاء الفرنسي رفض دعوى ” بي إن سبورت ” على ” عرب سات ” ” منظمة الإتصالات الفضائية العربية ” بزعم قيامها بعمليات قرصنة ضدها .
وأكد خبراء قانون دوليون ان حكم المحكمة الفرنسية واضح نظراً لتفنيد الدلائل الوهمية ، خاصة ً بعد أن أكدت ” عربسات ” بشكل قاطع عدم إمكانية ذلك فنياً .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75794 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب ,,
مواطن[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 6 دقائق
بدل انشغالكم في بي ان ياليت تشوفون وضع القطاع الخاص عندنا وتسريح للكثير من الشباب
هذا غير تأخير الرواتب
مالنا مالم خلوكم فينا أحنا