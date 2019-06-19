مجلس الضمان الصحي يعلن عن توفر وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي التعاون في مدينة الرياض عن توفر وظيفة إدارية في ” الإعلام أو التسويق ” ؛ وذلك وفقآ للشروط والمسميات التالية:

* المسمى الوظيفي

– مدير إدارة التواصل والإعلام – م ت أ.

* الشروط

– أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في الإعلام، أو التسويق، أو ما يعادلهما من التخصصات.

– الخبرة العملية التي لا تقل عن 9 أعوام منها بحد أدني 3 أعوام إدارية.

– المهارات والخبرات المطلوبة

المعرفة التامة في الأنظمة المتعلقة ” بالإعلام، والنشر، وحقيق الملكية ” .

– الإتقان في إعداد الاستراتيجية للتواصل الداخلية والخارجية، والمشاركة في الفعاليات للمنشآت.

– الخبرة في تصميم الهويات الإعلامية للمنشأة.

– الخبرة في توسيق الهوية المصممة والخدمات، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي للمنشأة.

– امتلاكه للخبرة في رصد أداء معرفات الشبكات الاجتماعية للمنشأة وتحليلها.

– العمل على كافة البرامج الآلية ذات العلاقة بالمهام الوظيفية.

– الإتقان للغة الإنجليزية بالتحديث والكتابة.

ودعا مجلس الضمان الصحي الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لإرسال السيرة الذاتية والصورة الشخصية الحديثة، وصور من الشهادات العلمية، والمهنية وشهادات الخبرة عبر البريد الإلكتروني التالي:[email protected]

– يرجى كتابة ” رمز الوظيفة ” في عنوان البريد الإلكتروني.