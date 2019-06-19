بالفيديو.. طريقة جديدة لتقشير الثوم تجنبك رائحته الكريهة

أوتاوا(صدى):

وثقت صانعة محتوى من كندا تُدعى ” فلينتينا ” ، مقطع فيديو كشفت به طريقة سهلة تساعد على تفادي الرائحة الكريهة التي تعلق في اليدين .

وأكدت فلينتينا في الفيديو على تفادي التفتيت، وتوصي بغرس رأس السكين، في كل فص، ثم سحبه، من بين الفصوص الأخرى.

وبمجرد غرس السكين في فص الثوم والسحب إلى الخارج بلطف، ينسلُ بشكل سلس، وبدون القشرة التي تتطلب إزالتها جهدا في العادة.

ولقي مقطع الفيديو تفاعلا واسعا ، وقال كثيرون إنهم ظلوا يقشرون الثوم بطريقة خاطئة منذ سنوات.

لكن بعض المعلقين اشتكوا من فشل تجاربهم، وقالوا إنهم لم يستطيعوا التقشير على النحو الذي نصحت به صاحبة الفيديو.

ورجح البعض أن يكون سبب الفشل هو نوع السكين المستخدم، لأن سحب فص الثوم، من بين الفصوص الأخرى، يتطلب استخدام سكين سميك وغير رقيق، فضلا عن السحب إلى الخارج بتمهل محكَم.