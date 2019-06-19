مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية في الرياض وعبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف عن توافر خمسة وظائف شاغرة للحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم، وذلك للعمل تحت مسمى وظيفي مسؤول صرف مواد، عدد 5 وظائف.

واشترطت أن يكون المتقدمين من حملة الجنسية السعودية، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس في اختصاص التمريض، أو أن يكونوا حاصلين على شهادة الدبلوم في اختصاص التمريض، أو اختصاص إدارة المواد، بالإضافة إلىالإلمام التام باللغة الإنجليزية في التحدث والكتابة، الإلمام بكافة برامج شركة مايكروسوفت أوفيس بالشكل الجيد جداً، القدرة على التواصل شكل فعال، القدرة على جردة المواد بالشكل الممتاز، القدرة على ترتيب وحفظ الملفات، والمستندات.

وأوضح أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 18/6/2019 ميلادي، من خلال الرابط التالي: هنا