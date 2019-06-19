” الشورى ” يطالب ” الأوقاف ” بتوفير وظائف نسائية
طالب مجلس الشورى خلال جلسته الـ 47 ، الهيئة العامة للأوقاف بتمكين المرأة من وظائفها وفقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030 .
كما طالب الهيئة ببعض التعديلات فيما يخص الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للإستثمار ، وذلك بنشر بيانات كافية عبرالموقه الإكتروني للهيئة لتسهيل التقديم عليها .
وطالبها بمعالجة أي تأخر أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين ، وإحالة أمرها للقضاء حال تعذر الصرف لإصدار صك لإنفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة منها للإستثمار .
وناقش المجلس تعديل المادة “14 ” من ديوان المظالم ، كما تطرق للقضايا البيئية داعياً إلى إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها لتحويلها لمزار سياحي .
كما أكد على ضرورة معالجة بؤر التلوث والأماكن المتضررة ، والتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة عن شركة المياه الوطنية ومراقبتها لضمان عدم تضرر المواطين بنظام الفوترة .
سيف القرشي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 13 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله على مجلس الشورى ربي يوفقهم
متي بس يطالبوا بتوظيف الشباب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75794 ] نشر منذ 7 دقائق
هههههههههههههههه ,,