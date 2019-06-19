” الشورى ” يطالب ” الأوقاف ” بتوفير وظائف نسائية

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى خلال جلسته الـ 47 ، الهيئة العامة للأوقاف بتمكين المرأة من وظائفها وفقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030 .

كما طالب الهيئة ببعض التعديلات فيما يخص الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للإستثمار ، وذلك بنشر بيانات كافية عبرالموقه الإكتروني للهيئة لتسهيل التقديم عليها .

وطالبها بمعالجة أي تأخر أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين ، وإحالة أمرها للقضاء حال تعذر الصرف لإصدار صك لإنفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة منها للإستثمار .

وناقش المجلس تعديل المادة “14 ” من ديوان المظالم ، كما تطرق للقضايا البيئية داعياً إلى إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها لتحويلها لمزار سياحي .

كما أكد على ضرورة معالجة بؤر التلوث والأماكن المتضررة ، والتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة عن شركة المياه الوطنية ومراقبتها لضمان عدم تضرر المواطين بنظام الفوترة .