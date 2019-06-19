ثور يهاجم شايب ويصيبه

الأربعاء 19
يونيو
مقرود هو وسيكله معه ,,
يربون ثيرانهم وسط الحواري والبيوت
الثور ناويه الا ينطحه ينطحه …
هههههههههههههههههههههههههه
ليته((الثور)) رجع يتفاهم مع راعي القدر اللي رش الماء،وحشره على الجدار مثل ماسوى بالشايب ..
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75803 ] نشر منذ 3 ساعات
مقرود هو وسيكله معه ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5021 ] نشر منذ 1 ساعة
يربون ثيرانهم وسط الحواري والبيوت
عوافي[ عدد التعليقات: 2388 ] نشر منذ 1 ساعة
الثور ناويه الا ينطحه ينطحه …
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5941 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههه
ليته((الثور)) رجع يتفاهم مع راعي القدر اللي رش الماء،وحشره على الجدار مثل ماسوى بالشايب ..