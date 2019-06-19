  • الأربعاء 19

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. ثور يهاجم شايب ويصيبه

ثور يهاجم شايب ويصيبه




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 75803 ] نشر منذ 3 ساعات

مقرود هو وسيكله معه ,,

[ عدد التعليقات: 5021 ] نشر منذ 1 ساعة

يربون ثيرانهم وسط الحواري والبيوت

[ عدد التعليقات: 2388 ] نشر منذ 1 ساعة

الثور ناويه الا ينطحه ينطحه …

[ عدد التعليقات: 5941 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههه

ليته((الثور)) رجع يتفاهم مع راعي القدر اللي رش الماء،وحشره على الجدار مثل ماسوى بالشايب ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *