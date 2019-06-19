بالفيديو.. وعد ترد على التعليقات العنصرية بعد صورتها مع والدتها
ردت الفنانة وعد، على الانتقادات العنصرية التي طالتها بسبب صورة جمعتها بوالدتها الراحلة التي ظهرت كل منهما بلون بشرة مختلف.
وأوضحت وعد في مقطع فيديو: ” شكراً لأنكم ترحمتم على أمي على الصورة اللي حطيتها”؛ مضيفة: ” العنصرية ما تخلص كيف أمك بيضا وأنتي سمراء “.
وتابعت وعد لتعبر عن غضبها: ” ما أدري يمكن أمي اشترتني وحطتني بالشنطة! بكل بساطة لأن أبي أسود وبكل فخر “.
وفاء[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 5 دقائق
المشكله ماهي ابيض او اسود في الدنيا
المشكله في اخرتنا اصحاب الشمال او اصحاب اليمين
جعلنا الله جميعا من اصحاب اليمين والجنه