بالفيديو.. وعد ترد على التعليقات العنصرية بعد صورتها مع والدتها

الرياض(صدى):

ردت ​الفنانة وعد، على الانتقادات العنصرية التي طالتها بسبب صورة جمعتها بوالدتها الراحلة التي ظهرت كل منهما بلون بشرة مختلف.

وأوضحت وعد في مقطع فيديو: ” شكراً لأنكم ترحمتم على أمي على الصورة اللي حطيتها”؛ مضيفة: ” العنصرية ما تخلص كيف أمك بيضا وأنتي سمراء “.

وتابعت وعد لتعبر عن غضبها: ” ما أدري يمكن أمي اشترتني وحطتني بالشنطة! بكل بساطة لأن أبي أسود وبكل فخر “.