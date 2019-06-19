إيران تعلن عدم تمديد مهلة الـ60 يوما لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي

طهران(صدى):

أوضح متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران لن تمدد مهلة الستين يومًا للبدء في التخلي عن مزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية بهروز كمالوندي: ” لا يمكن تمديد مهلة الشهرين الممنوحة لبقية الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والمرحلة الثانية ستنفذ كما هو مخطط “.

وكانت إيران في أيار/مايو الماضي أشارت إلى أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى إلا إذا قامت القوى العالمية بحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية خلال 60 يومًا.