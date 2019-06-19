إيران تعلن عدم تمديد مهلة الـ60 يوما لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي
أوضح متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران لن تمدد مهلة الستين يومًا للبدء في التخلي عن مزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية بهروز كمالوندي: ” لا يمكن تمديد مهلة الشهرين الممنوحة لبقية الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والمرحلة الثانية ستنفذ كما هو مخطط “.
وكانت إيران في أيار/مايو الماضي أشارت إلى أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى إلا إذا قامت القوى العالمية بحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية خلال 60 يومًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75789 ] نشر منذ 9 دقائق
ياحسايف .. صار العلوج يلعبون بأعصاب العالم ,,
,, وشلون ساكتين عنهم من سنين ، وهم مثل الشياطين ، وكأنكم ماتدرون عما يفعلون ..
,, اشغلتوا العرب واشعلتوا فيهم النيران ، واشغلتوا العرب فيما بينهم ، واعميتم عيون العالم عن خفافيش الظلام وما يفعلونه من تأسيس اسلحة الدمار ، وهذا لايخفى عليكم ، لأنكم تعرفون انها ليست موجهة لكم ولا لليهود بل للعرب ..
,, هاهم يساومونكم ويراوغونكم وانتم تعلمون علم اليقين بأن مايساومونكم عليه هو الظاهر فقط ، اما المصانع الحقيقيه واللتي هي مستمره في عملها لا تتكلمون عنها ، بل لشيء ظاهري لاقيمة له كشيء اساسي ، بل هو للتغطيه يساومون عليه للإستهلاك السياسي .. وماهو إلا للغشاوه على عيون العرب ، اما المصانع الحقيقيه ، تحت الجبال لا تتكلمون عنها ,,,
,, قبحكم الله يازعماء الغرب ، يامن تكيلون بمكيالين وتتكلمون بلسانين مختلفين متضادين ، لسان العرب يختلف عن لسانكم للعلوج ..
,, ألا قاتلكم الله وأبادكم عن وجه البسيطه بحول منه وقوه أنتم وهم جميعاً .. آمين ,,