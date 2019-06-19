تفاصيل مروعة لتعنيف طفل وتعذيبه بـ ” كمّاشة ” في الرياض

الرياض(صدى):

فتحت النيابة العامة، التحقيق في واقعة تعنيف طفل يبلغ الثانية عشرة من عمره وغير سعودي، وتعرضه للتعذيب والإيذاء من قِبل أحد الأشخاص، ما دفعه إلى دخول العناية المركزة في أحد المستشفيات.

ويعمل الطفل راعياً للهجن لدى أحد الأشخاص بعدما قام خاله بإحضاره من مكة إلى الرياض للعمل راعياً للإبل لدى مالكها؛ حيث أن المتهم يعمل معه في تربية الإبل، ومن بني جلدته، ودائماً ما يقوم بضربه، وفي هذه الواقعة قام بضربه بسلك كهرباء وسيخ حديد بأماكن متفرقة من رأسه وظهره وبطنه.

وذلك بالإضافة إلى ركله بقدمه وتقطيع أجزاءٍ من جسده مستخدماً في ذلك الكماشة ” الزرادية ” ، وعض ظهره بشكل مستمر وربطه بالحبل مرات عدة لنحو خمس ساعات، ومنعه من الغذاء والماء لفترات طويلة.

وكشف التقرير الطبي، عن إصابة الطفل بفشل كلوي حاد بسبب الجفاف الشديد وتكسر العضلات الهيكلية، وعدة كسور في الأضلاع، وكدمات متعدّدة وسحجات على أماكن متفرقة من جسده بما في ذلك أعضاؤه التناسلية (الأداة المستخدمة هي كماشة)، مع وجود آثار عض إنسان بالغ من أعلى الظهر، وفشل مزمن بالنمو بسبب سوء التغذية؛ فضلًا عن ضربه بمطرقة صغيرة على أسفل ظهره مرتين.