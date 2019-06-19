شركة النهدي الطبية تعلن عن وظائف نسائية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة النهدي الطبية، عبر الموقع الإلكتروني التابع لها في بوابة التوظيف، عن توافر وظيفة إدارية نسائية شاغرة، وذلك للعمل في محافظة جدة تحت مسمى وظيفي محضرة طلبات.

واشترطت الشركة، أن تكون المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية، وذوات عمر يتراوح بين 20 و 30 سنة؛ فضلًا عن امتلاكهن للمهارات في التواصل، وللمهارات في التعاون، وللمهارات في التعامل مع العميل.

وأوضحت أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 18/6/2019 ميلادي، وينتهي التقديم في تاريخ 18/9/2019، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا