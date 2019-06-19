وصايا شيخ الأزهر الثمينة لمحمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين شيخ الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب ونجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح .

وأكدت المصادر أن “صلاح ” هاتف شيخ الأزهر معرباً عن تقديره لفضيلته وسعادته للحديث معه ، بينما بادله ” الطيب ” الترحيب واصفاً إياه بـ ” الإبن الخلوق ، والقدوة المتميزة للشباب ” .

وفي تفاصيل لإتصال ، وجه شيخ الأزهر نصائح ووصايا للنجم المصري قائلاً : أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء .

وأثنى شيخ الأزهر على صلاح وأنه نموذج مُشًرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية متمسكاً بأخلاقه داعياً له بالتوفيق .

وأكد صلاح في ختام الإتصال أكد صلاح على تمسكه بوصايا الشيخ أحمد الطيب وأنه سيكون عند حسن ظنه ويبذل المزيد من أجل دنه ووطنه وأهله .