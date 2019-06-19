الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم بفضل تفاؤل التجارة والتيسير الأوروبي

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأصول عالية المخاطر، بفعل آمال التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وكذلك تصريحات البنك المركزي الأوروبي التي تميل للتيسير النقدي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1342.60 دولار للأوقية. كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1346.60دولار للأوقية.