بالفيديو.. ابنة دنيا باطمة تخطف الأنظار بغنائها العفوي

المنامة(صدى):

احتقل المنتج البحريني محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعيد ميلاد ابنتهما غزل الثاني بحفل بسيط في منزلهما.

وشارك ” الترك ” متابعيه بمقاطع فيديو التقطها لابنته خلال عيد ميلادها وهي تغني بعفوية، وتفاعل والديها مع غنائها ثم أطفأت شمعات ميلادها بين والديها.

كما نشر مقطع فيديو آخر لطفلته وهي تعايد شقيقها وتغني له، وعلق على المقطع قائلاً: ” أجمل معايده من أميرتي الصغيره وملكتي إلى أميري الصغير كاي كاي، وأجمل حفل عيده ميلاد بجمعة اخوانك قريبا يارب عسى ربي ياخذ من عمري ويعطيك 17/6 ” .

وخطفت ” غزل ” قلوب المتابعين بطريقتها العفوية، وحاز الفيديو على إعجاب متابعين مواقع التواصل الاجتماعي.