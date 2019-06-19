صور أولية تكشف مخلفات سقوط صاروخ كاتيوشا على إكسون موبيل النفطية بالعراق
كشفت الشرطة العراقية عن إصابة عاملًين عراقيين ووقوع أضرار جسيمة إثر الصاروخ الذي أصاب مقر للسكن والعمليات يتبع عدد من الشركات النفطية العالمية صباح اليوم الأربعاء .
وأظهرت صور حجم الأضرار الناجمة عن الصاروخ الذي أصاب مقر سكن وعمليات شركة إكسون موبيل الأمريكية قرب البصرة جنوب العراق .
وأفادت السلطات العراقية أن الصاروخ أصاب أيضاً موقع البرجسية قرب حقل نفطي تشغله شركة إيني ، وفقاً للعربية نت .
جاء ذلك بعد هجومين منفصلين خلال اليومين لإستهداف أفراد بالجيش الأمريكي فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن ، وسط شكوك تجاه تصاعد التوترات مع إيران .
وقامت شركة إكسون بإجلاء عدد كبير من موظفيها ، فيما قامت السفارة الأمريكية قبل ذلك بإجلاء موظفيها خوف من هجمات .
وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت عن سقوط صاروخ من طراز كاتيوشا قصير المدى على بعد 100 متر من جزء من الموقع تتخذ منه إكسون مركزا للسكن والعمليات .
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