صور أولية تكشف مخلفات سقوط صاروخ كاتيوشا على إكسون موبيل النفطية بالعراق

بغداد(صدى):

كشفت الشرطة العراقية عن إصابة عاملًين عراقيين ووقوع أضرار جسيمة إثر الصاروخ الذي أصاب مقر للسكن والعمليات يتبع عدد من الشركات النفطية العالمية صباح اليوم الأربعاء .

وأظهرت صور حجم الأضرار الناجمة عن الصاروخ الذي أصاب مقر سكن وعمليات شركة إكسون موبيل الأمريكية قرب البصرة جنوب العراق .

وأفادت السلطات العراقية أن الصاروخ أصاب أيضاً موقع البرجسية قرب حقل نفطي تشغله شركة إيني ، وفقاً للعربية نت .

جاء ذلك بعد هجومين منفصلين خلال اليومين لإستهداف أفراد بالجيش الأمريكي فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن ، وسط شكوك تجاه تصاعد التوترات مع إيران .

وقامت شركة إكسون بإجلاء عدد كبير من موظفيها ، فيما قامت السفارة الأمريكية قبل ذلك بإجلاء موظفيها خوف من هجمات .

وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت عن سقوط صاروخ من طراز كاتيوشا قصير المدى على بعد 100 متر من جزء من الموقع تتخذ منه إكسون مركزا للسكن والعمليات .

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