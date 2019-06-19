  • الأربعاء 19

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. إياد نصار يكشف سبب عدم ظهور زوجته بالإعلام

بالفيديو.. إياد نصار يكشف سبب عدم ظهور زوجته بالإعلام

بالفيديو.. إياد نصار يكشف سبب عدم ظهور زوجته بالإعلام
عمّان(صدى):

صرح الفنان الأردني إياد نصار، بسبب عزوف زوجته عن الظهور الإعلامي.

وعن ذلك، قال ” نصار ” في تصريحات تلفزيونية له أن زوجته لا تحب التصوير؛ ولهذا لا تشاركه الظهور كثيرًا سواء في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف ” إياد ” : ” أنا أيضًا لا أحب حالة الاستعراض، وأعتقد أنّ حبي لمراتي يجب أن يبقى بيني وبينها ” .

فيما أوضح الفنان الأردني أنه ينشر صور أولاده باستمرار ولا يجد حرجًا في ذلك، مثلما يفعل بعض المشاهير بإخفاء أبنائهم عن الجمهور، مضيفآ: ” ربنا اللي بيحمي ” .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *