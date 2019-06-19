بالفيديو.. إياد نصار يكشف سبب عدم ظهور زوجته بالإعلام

عمّان(صدى):

صرح الفنان الأردني إياد نصار، بسبب عزوف زوجته عن الظهور الإعلامي.

وعن ذلك، قال ” نصار ” في تصريحات تلفزيونية له أن زوجته لا تحب التصوير؛ ولهذا لا تشاركه الظهور كثيرًا سواء في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف ” إياد ” : ” أنا أيضًا لا أحب حالة الاستعراض، وأعتقد أنّ حبي لمراتي يجب أن يبقى بيني وبينها ” .

فيما أوضح الفنان الأردني أنه ينشر صور أولاده باستمرار ولا يجد حرجًا في ذلك، مثلما يفعل بعض المشاهير بإخفاء أبنائهم عن الجمهور، مضيفآ: ” ربنا اللي بيحمي ” .