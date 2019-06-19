فرصة عمل براتب 10 آلاف دولار مقابل أكل وسفر 

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة ” رينولدز راب ” عن حاجتها لموظف من أجل السفر إلى مختلف الولايات الأمريكية بحثًا عن ألذ طبق أضلاع مقابل راتب مغرٍ للغاية.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي لها: ” إذا كنتم ترغبون في الحصول على المال مقابل تذوق بعض الأضلاع المشوية اللذيذة في جميع أنحاء البلاد … اذاً لديكم ما يلزم لتكونوا (مدراء الشوي) في شركة رينولدز راب “.

ولفتت الشركة: ” إعلان العمل المثير للإهتمام سيكون على شكل مسابقة، والموظف المختار سعيد الحظّ سيسافر إلى جميع أنحاء البلاد في الأسبوعين الأولين من شهر آب/أغسطس للبحث عن أفضل أماكن بتحضير المشاوي في أمريكا “.

وأبانت: ” وكل ما عليه فعله هو نشر الصور وشرح طريقة الشوي وغيرها من الأمور على الموقع التابع للشركة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ” ، مضيفة : ” وظيفة الأحلام هذه التي تمتد على أسبوعين فقط، وتأتي مع راتب بقيمة 10 آلاف دولار، أي سيحصل الموظف على 5 آلاف دولار في الأسبوع! “.