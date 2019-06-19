  • الأربعاء 19

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فرصة عمل براتب 10 آلاف دولار مقابل أكل وسفر 

فرصة عمل براتب 10 آلاف دولار مقابل أكل وسفر 

فرصة عمل براتب 10 آلاف دولار مقابل أكل وسفر 
واشنطن(صدى):

أعلنت شركة ” رينولدز راب ” عن حاجتها لموظف من أجل السفر إلى مختلف الولايات الأمريكية بحثًا عن ألذ طبق أضلاع مقابل راتب مغرٍ للغاية.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي لها: ” إذا كنتم ترغبون في الحصول على المال مقابل تذوق بعض الأضلاع المشوية اللذيذة في جميع أنحاء البلاد … اذاً لديكم ما يلزم لتكونوا (مدراء الشوي) في شركة رينولدز راب “.

ولفتت الشركة: ” إعلان العمل المثير للإهتمام سيكون على شكل مسابقة، والموظف المختار سعيد الحظّ سيسافر إلى جميع أنحاء البلاد في الأسبوعين الأولين من شهر آب/أغسطس للبحث عن أفضل أماكن بتحضير المشاوي في أمريكا “.

وأبانت: ” وكل ما عليه فعله هو نشر الصور وشرح طريقة الشوي وغيرها من الأمور على الموقع التابع للشركة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ” ، مضيفة : ” وظيفة الأحلام هذه التي تمتد على أسبوعين فقط، وتأتي مع راتب بقيمة 10 آلاف دولار، أي سيحصل الموظف على 5 آلاف دولار في الأسبوع! “.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 75779 ] نشر منذ 47 دقيقة

تاكل ببلاش وتاخذ دولارات ..

,, وظيفه حلوه ..

[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 25 دقيقة

والله انها طيبة بس لحم ايش باكله..
يمكن خنازير كلاب ..،،😷😷
ولو الوظيفة عندنا وفي الجنوب يااااه كنت اول المتقدمين ..على المفطحات ولحم البعارين والحنيذ والمندي والمظبي…😲😘😘

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *