فرصة عمل براتب 10 آلاف دولار مقابل أكل وسفر
أعلنت شركة ” رينولدز راب ” عن حاجتها لموظف من أجل السفر إلى مختلف الولايات الأمريكية بحثًا عن ألذ طبق أضلاع مقابل راتب مغرٍ للغاية.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي لها: ” إذا كنتم ترغبون في الحصول على المال مقابل تذوق بعض الأضلاع المشوية اللذيذة في جميع أنحاء البلاد … اذاً لديكم ما يلزم لتكونوا (مدراء الشوي) في شركة رينولدز راب “.
ولفتت الشركة: ” إعلان العمل المثير للإهتمام سيكون على شكل مسابقة، والموظف المختار سعيد الحظّ سيسافر إلى جميع أنحاء البلاد في الأسبوعين الأولين من شهر آب/أغسطس للبحث عن أفضل أماكن بتحضير المشاوي في أمريكا “.
وأبانت: ” وكل ما عليه فعله هو نشر الصور وشرح طريقة الشوي وغيرها من الأمور على الموقع التابع للشركة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ” ، مضيفة : ” وظيفة الأحلام هذه التي تمتد على أسبوعين فقط، وتأتي مع راتب بقيمة 10 آلاف دولار، أي سيحصل الموظف على 5 آلاف دولار في الأسبوع! “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75779 ] نشر منذ 47 دقيقة
تاكل ببلاش وتاخذ دولارات ..
,, وظيفه حلوه ..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 25 دقيقة
والله انها طيبة بس لحم ايش باكله..
يمكن خنازير كلاب ..،،😷😷
ولو الوظيفة عندنا وفي الجنوب يااااه كنت اول المتقدمين ..على المفطحات ولحم البعارين والحنيذ والمندي والمظبي…😲😘😘