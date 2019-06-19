ارتفاع معدلات نقص المناعة الوراثي لدى حديثي الولادة بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أكد استشاري أمراض الحساسية والمناعة الدكتور حمود الموسى، أن هناك دراسة علمية كشفت عن معدل إصابة الأطفال السعوديين حديثي الولادة بمرض نقص المناعة الوراثي المركب الشديد، المعروف اختصارا باسم (SCID) والذي ارتفعت مقارنة بأمريكا بما يزيد بنحو 20 ضعف.

وقال ” الموسى ” أن مرض نقص المناعة الوراثي، يحدث نتيجة خلل خلقي وراثي في الجهاز المناعي يؤدي إلى معاناة الطفل المصاب من التهابات بكتيرية وفيروسية متعددة وشديدة الحدة يصاحبها إسهال مزمن وضعف في النمو.

وأكد الاستشاري، أنه يؤدي إلى وفاة الطفل المصاب خلال الأشهر الأولى من العمر ما لم يتم تشخيص المرض وعلاجه؛ لافتًا إلى الأبحاث العلمية تشير إلى أن ارتفاع نسبة الإصابة بهذا المرض بالمملكة يعود لكثرة انتشار الأمراض الوراثية بها.

وأوضح أن ذلك نتيجة لارتفاع نسبة زواج الأقارب، حيث تصل إلى نسبة 56% من الزيجات بالمملكة، مضيفًا أن الفحص والعلاج المبكر يؤدي للشفاء منه بنسبة تصل لـ90-95%.