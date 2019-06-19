  • الأربعاء 19

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تعيين اللواء بجاد المطيري نائبا لمدير عام الدفاع المدني

تعيين اللواء بجاد المطيري نائبا لمدير عام الدفاع المدني

تعيين اللواء بجاد المطيري نائبا لمدير عام الدفاع المدني
نايف السالم(صدى):

أعلن الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن صدور موافقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على تعيين اللواء بجاد بن نايف المطيري نائباً لمدير عام الدفاع المدني.

ومن جانبه، أعرب اللواء ” بجاد ” عن شكره وتقديره لوزير الداخلية، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 57 دقيقة

lالف مبروك الله يعطيك خيرها وعقبا ل فريق

[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 17 دقيقة

مبروك الترقيه ياولد العم عقبال المراتب العليا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *