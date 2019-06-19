تعيين اللواء بجاد المطيري نائبا لمدير عام الدفاع المدني
أعلن الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن صدور موافقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على تعيين اللواء بجاد بن نايف المطيري نائباً لمدير عام الدفاع المدني.
ومن جانبه، أعرب اللواء ” بجاد ” عن شكره وتقديره لوزير الداخلية، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.
مغرد[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 57 دقيقة
lالف مبروك الله يعطيك خيرها وعقبا ل فريق
زائر[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 17 دقيقة
مبروك الترقيه ياولد العم عقبال المراتب العليا