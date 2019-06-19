بالفيديو.. خطوات هامة لإسعاف المصاب بالحروق ومنع مضاعفاتها
نشرت هيئة الهلال الأحمر فيديو توعوي بالخطوات الواجب إتباعها عند إصابة الشخص بالحروق البسيطة .
وأوضحت الهيئة ان الخطوة الأولى هي حماية الشخص ” المُسعف ” من الإصابة بحروق ومحاولة السيطرة على الحريق ثم تقديم المساعدة للمصاب لمنع تصاعد الكارثة .
وأشارت أنه بعد ذلك يجب على المسعف إزالة الملابس والإكسسوارات عن المنطقة المصابة ، ثم تبريدها بالماء لمدة 10 دقائق ، وأخيراً تغطية المنطقة المصابة بشاش نظيف دون شد .
وحذرت الهيئة من قيام البعض بفتح أو ثقب الفقاقيع الناتجة عن الإصابة بالحرق وضرورة استشارة طبيب والإستعانة بمختص خلال الإسعاف .
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