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بالفيديو.. خطوات هامة لإسعاف المصاب بالحروق ومنع مضاعفاتها

بالفيديو.. خطوات هامة لإسعاف المصاب بالحروق ومنع مضاعفاتها
الرياض(صدى):

نشرت هيئة الهلال الأحمر فيديو توعوي بالخطوات الواجب إتباعها عند إصابة الشخص بالحروق البسيطة .

وأوضحت الهيئة ان الخطوة الأولى هي حماية الشخص ” المُسعف ” من الإصابة بحروق ومحاولة السيطرة على الحريق ثم تقديم المساعدة للمصاب لمنع تصاعد الكارثة .

وأشارت أنه بعد ذلك يجب على المسعف إزالة الملابس والإكسسوارات عن المنطقة المصابة ، ثم تبريدها بالماء لمدة 10 دقائق ، وأخيراً تغطية المنطقة المصابة بشاش نظيف دون شد .

وحذرت الهيئة من قيام البعض بفتح أو ثقب الفقاقيع الناتجة عن الإصابة بالحرق وضرورة استشارة طبيب والإستعانة بمختص خلال الإسعاف .


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