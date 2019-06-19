” ترامب ” بخطاب حملته الانتخابية: اقتصادنا في موضع حسد

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول خطاب له بحملته الانتخابية، أن اقتصاد البلاد في موضع حسد.

وأضاف ” ترامب ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اقتصاد البلاد الآن موضع حسد العالم، وربما أعظم اقتصاد حصل عليه الأمريكيون في تاريخ بلادنا ” .

كما أوضح ” ترامب ” للحشود أنهم شكّلوا معاً حركة سياسية عظيمة، أجبرت مؤسسة سياسية معطلة فاسدة على الأفول.

وتابع ” ترامب ” قبل المهرجان: ” الناس لم يشهدوا شيئاً كهذا إلا إذا كنت تعزف الجيتار، سيكون المهرجان ضارياً ” .

كما ذكر أن منصة الإعلام التي تعج بالصحافيين والكاميرات، قائلاً: ” هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك ” ، ليؤازره الحشد بالهتاف ” .