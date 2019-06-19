بعد رحلة حافلة بالعطاء.. ” عيسى قحل ” يودع التعليم
ودع عيسى عبده قحل، وزارة التعليم بعد رحلة حافلة بالعطاء والبذل في المجال؛ حيث خدم في التعليم لمدة ٣٢ سنة.
وكان ” قحل ” قد تعين في تاريخ ١٤٠٩/١/١٨ في مدرسة الجاضع الابتدائية، وقضى فيها لمدة عامين، ومن ثم انتقل الى مدرسة الضبرة الابتدائية في عام ١٤٠١١.
وبعد ذلك، انتقل عيسى قحل إلى مدرسة رعشة الابتدائية في عام ١٤٠١٢ حتى تاريخ التقاعد ١٤٤٠/١٠/١٦.
وتتقدم صحيفة ” صدى ” بأطيب الأمنيات على ما بذله في مجال التعليم ورحلته التي دامت لأعوام.
علي عيسى قحل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 دقيقة
والدي الغالي اتمنى لك حياة مستقبلية سعيدة والله يوفقك لما يحبه ويرضاه..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75774 ] نشر منذ 13 دقيقة
سيرة عطره مشرفه في مجال التعليم ،،
,, بارك الله فيك يا اسناذ عيسى ماقصرت ، 32 سنه في خدمة الوطن وابناءه ، ماهي سهله ،،
,, شكراً لك وجزاك الله خير الجزى ، ونتمنى لك حياة سعيده وبطاعة الرحمن مديده .. آمين ,,