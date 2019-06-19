بعد رحلة حافلة بالعطاء.. ” عيسى قحل ” يودع التعليم

الرياض(صدى):

ودع عيسى عبده قحل، وزارة التعليم بعد رحلة حافلة بالعطاء والبذل في المجال؛ حيث خدم في التعليم لمدة ٣٢ سنة.

وكان ” قحل ” قد تعين في تاريخ ١٤٠٩/١/١٨ في مدرسة الجاضع الابتدائية، وقضى فيها لمدة عامين، ومن ثم انتقل الى مدرسة الضبرة الابتدائية في عام ١٤٠١١.

وبعد ذلك، انتقل عيسى قحل إلى مدرسة رعشة الابتدائية في عام ١٤٠١٢ حتى تاريخ التقاعد ١٤٤٠/١٠/١٦.

وتتقدم صحيفة ” صدى ” بأطيب الأمنيات على ما بذله في مجال التعليم ورحلته التي دامت لأعوام.