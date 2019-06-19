بعد رامز في الشلال.. فيفي عبده: معنديش حواجب

القاهرة(صدى):

علقت الراقصة المصرية، فيفي عبده، على الانتقادات التي وجهت إلى شكلها عقب ظهورها في برنامج المقالب الشهير، رامز في الشلال، الذي كان يتم عرضه في شهر رمضان الماضي.

وأوضحت الراقصة المصرية عبر حسابها على ” إنستجرام” سبب ظهورها من دون حاجبيها، وذلك بعد تعرض وجهها إلى الماء، فأذاب مساحيق التجميل جميعها من على وجهها؛ حيث قالت:” أنا معنديش حواجب، وشلتها بالغلط، ودي أحلى على وجهي “.

وتابعت: ” أقوم برسم الحواجب بمستحضرات التجميل على الطريقة التي أحبها، وأرفض اللجوء الى استخدام التاتو الدائم للحواجب “.