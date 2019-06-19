للمرة الثانية.. أردوغان يلصق إتهامات لمرشح المعارضة ويهدده بإبطال ترشحه 

أنقرة(صدى):

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة منع المرشح المعارض أكرم إمام أوغلو من الفوز برئاسة بلدية اسطنبول ضمن خطة لفرض ديكتاتوريته ومرشح حزب العدالة والتنمية في إعادة الإنتخابات الأحد المقبل .

وقام أردوغان خلال خطاب له في تجمع إنتخابي بمدينة اسطنبول بتوجيه إنتقادات عنيفة لـ ” أوغلو ” مهدداً إياه بتهمة إهانة الحاكم الإقليمي لمدينة أوردو التركية وانه ستتم محاسبته بعد الإنتخابات وإسقاط حق الترشح له .

وقال أردوغان : أين يقف؟ إنه مع أنصار غولن. ” واستشهد أردوغان بتغريدات أرسلها إمام أوغلو على “تويتر” في يوم الانقلاب، لكنه لم يقدم أي دليل آخر .

وأضاف : مثل هذا الشخص لا يستحق هذا الترشيح ما لم يعتذر أولاً لحاكم أوردو ولأمتنا. ” وإن لم يكن كذلك ” فلا يمكنه تولي هذا المنصب .

وكان مكتب محافظ مدينة أوردو قد رفع دعوى قضائية ضد ” أوغلو ” يتهمه فيها بإهانته ووصفه بـ ” الكلب ” أثناء منعه من دخول صالة كبار الزوار بالمطار في محاولة للتضييق عليه رغم أنه نفي تلك الإهانة وأكد أن طريقة المحافظ كانت مبتذلة .

الجدير بالذكر أن إعادة الإنتخابات الأحد المقبل ستحظى بإهتمام دولي كبير إذ جاءت بعد قرار لـ ” أردوغان ” بإبطال نتائج الإنتخابات الأولى والتي فاز فيها مرشح حزبه الحاكم في موقف أثار غضب الرأي العام .

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